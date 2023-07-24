24 июля, 07:20,
обновлено 24 июля, 07:48
Военная операция на Украине

МИД Китая прокомментировал нападение на журналистов РФ на Украине

Артем Иванов/ ТАСС
Здание МИД КНР
© Артем Иванов/ ТАСС

По словам официального представителя ведомства Мао Нин, китайские власти потребовали обеспечить безопасность мирных жителей на Украине

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китайские власти требуют обеспечить безопасность мирных жителей на Украине, в том числе журналистов. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя недавнее нападение на представителей СМИ РФ в Запорожской области.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы настаиваем, чтобы все соответствующие стороны строго придерживались международного гуманитарного права и обеспечивали безопасность мирных жителей, включая журналистов", - подчеркнула она на брифинге. Мао Нин указала, что передача американских вооружений Киеву - это безответственные действия.

Как отметила китайский дипломат, оказание военной поддержки Вашингтоном киевскому режиму "приводит к гуманитарным проблемам". "Мы всегда считали, что диалог и переговоры - единственный возможный путь для преодоления украинского кризиса, - подытожила она. - Надеюсь, что все заинтересованные стороны приложат усилия для политического урегулирования кризисной ситуации и сообща будут содействовать снижению эскалации военного конфликта".

Ранее в Минобороны России сообщили, что четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Журналист РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при эвакуации, состояние остальных стабильное. 

Теги:
УкраинаКитайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация