МИД Китая прокомментировал нападение на журналистов РФ на Украине

По словам официального представителя ведомства Мао Нин, китайские власти потребовали обеспечить безопасность мирных жителей на Украине

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китайские власти требуют обеспечить безопасность мирных жителей на Украине, в том числе журналистов. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя недавнее нападение на представителей СМИ РФ в Запорожской области.

"Мы настаиваем, чтобы все соответствующие стороны строго придерживались международного гуманитарного права и обеспечивали безопасность мирных жителей, включая журналистов", - подчеркнула она на брифинге. Мао Нин указала, что передача американских вооружений Киеву - это безответственные действия.

Как отметила китайский дипломат, оказание военной поддержки Вашингтоном киевскому режиму "приводит к гуманитарным проблемам". "Мы всегда считали, что диалог и переговоры - единственный возможный путь для преодоления украинского кризиса, - подытожила она. - Надеюсь, что все заинтересованные стороны приложат усилия для политического урегулирования кризисной ситуации и сообща будут содействовать снижению эскалации военного конфликта".

Ранее в Минобороны России сообщили, что четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Журналист РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при эвакуации, состояние остальных стабильное.