Крупные торговые центры Израиля хотят присоединиться к забастовке против судебной реформы

По информации газеты The Jerusalem Post, временно закрыть ТЦ планируют компании BIG и Azrieli

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Крупнейшие торговые центры Израиля намерены присоединиться к забастовке в знак протеста против судебной реформы. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, временно закрыть торговые центры планируют в понедельник компании BIG и Azrieli, которым принадлежат крупнейшие сети в стране.

Они вошли в число 150 частных израильских компаний, поддержавших призыв к забастовке против судебной реформы в Израиле. Об аналогичных планах заявили такие фирмы, как Shufersal, которой принадлежит крупная сеть супермаркетов, ретейлер одежды Fox и ведущие банки страны, отмечает газета.