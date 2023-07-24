24 июля, 08:05
Протесты в Израиле

Крупные торговые центры Израиля хотят присоединиться к забастовке против судебной реформы

По информации газеты The Jerusalem Post, временно закрыть ТЦ планируют компании BIG и Azrieli

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Крупнейшие торговые центры Израиля намерены присоединиться к забастовке в знак протеста против судебной реформы. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

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По ее информации, временно закрыть торговые центры планируют в понедельник компании BIG и Azrieli, которым принадлежат крупнейшие сети в стране.

Они вошли в число 150 частных израильских компаний, поддержавших призыв к забастовке против судебной реформы в Израиле. Об аналогичных планах заявили такие фирмы, как Shufersal, которой принадлежит крупная сеть супермаркетов, ретейлер одежды Fox и ведущие банки страны, отмечает газета. 

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