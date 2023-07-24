FT: президент ЮАР намерен обсудить мирный план по Украине на саммите Россия - Африка

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса планирует продолжить обсуждение африканской мирной инициативы по Украине на саммите Россия - Африка на этой неделе. Об этом в понедельник сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на южноафриканских чиновников.

По данным газеты, президент ЮАР "воспользуется своим присутствием на саммите для продвижения мирного плана", который он вместе с президентами Замбии, Сенегала и Коморских Островов представил во время визитов в Киев и Москву в июне.

Ранее дипломатические источники ТАСС сообщили, что главы мирной миссии, в которую входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР, рассчитывают встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге до открытия или во время саммита Россия - Африка, который пройдет 27-28 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ТАСС эту информацию, сообщил, что программа саммита еще готовится, но "возможность пообщаться на полях будет точно".

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, провела переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским 16 июня в Киеве. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации глава ЮАР Сирил Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита РФ - Африка в конце июля миссия продолжит консультации с российской стороной.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".