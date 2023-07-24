ФРГ выделит к 2031 году €20 млрд на закупку боеприпасов

Министр обороны страны Борис Писториус сообщил, что Германия испытывает дефицит боеприпасов

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Германия испытывает дефицит боеприпасов и собирается исправить ситуацию к 2031 году - к этому моменту на закупки будет направлено €20 млрд. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel, выдержки из которого опубликованы в понедельник.

"Без боеприпасов даже самые современные системы вооружений бесполезны", - сказал Писториус. "Мы хотим и мы должны к 2031 году инвестировать в боеприпасы более €20 млрд", - добавил министр.

Как ранее писал Der Spiegel, сейчас в распоряжении ВС ФРГ есть 20 тыс. снарядов калибра 155 мм. В соответствии с нормативами НАТО, к 2031 году Германии нужно иметь в своем распоряжении 230 тыс.

В частности, Минобороны Германии нуждается в закупке 155-миллиметровых снарядов для гаубиц Panzerhaubitze 2000.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем.