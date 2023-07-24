Постпред Белоруссии заявил, что у Минска много союзников в ООН

По словам Валентина Рыбакова, голос республики слышат в организации

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Минск имеет большое количество союзников в Организации Объединенных Наций. Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

"Беларусь узнаваема на площадке, с Беларусью активно работают. Несмотря на все сложности, мы будем продолжать продвигать те вопросы, которые являются нашими национальными интересами, нашими приоритетами. У нас много союзников, у нас есть с кем разговаривать. Голос Беларуси слышат в Организации Объединенных Наций", - сказал он журналистам в кулуарах проходящего в Минске семинара с руководителями белорусских загранучреждений.

Рыбаков заявил, что Минск продолжит активную работу для продвижения интересов на площадке ООН, в том числе в рамках предстоящих в сентябре саммитов и других мероприятий, на которых планируется участие высокопоставленных представителей руководства Белоруссии.

Дипломат отметил, что, несмотря на все сложности, с которыми Белоруссия сталкивается при работе ООН, эта структура остается "единственной универсальной площадкой, где встречаются государства - члены этой организации". "И самое главное, что мы всегда хотим донести, что ООН - это не какая-то загадочная структура, это не здание в центре Нью-Йорка, а 193 государства-члена, в том числе и Беларусь, которая была одним из 50 государств - основателей Организации Объединенных Наций", - подчеркнул постпред.