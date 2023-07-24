МИД Ирана не исключил обмена заключенными с США

По словам официального представителя МИД республики Насера Канани Чафи, процесс зависит от воли Вашингтона

ДУБАЙ, 24 июля. /ТАСС/. Обмен заключенными между Ираном и США возможен, процесс зависит от воли Вашингтона. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

"Иран серьезно относится к обмену пленными с США, продление процесса было вызвано отсутствием воли со стороны американского правительства. Сейчас мы находимся на этапе, когда можно сказать, что этот обмен возможен при наличии политической воли с американской стороны", - заявил он на пресс-конференции в Тегеране. Слова дипломата приводит агентство Fars. "Мы надеемся, что это произойдет в скором времени", - отметил представитель МИД Ирана.

Чафи добавил, что некоторые страны, которые поддерживают хорошие отношения с Тегераном и Вашингтоном, "играют роль в этом процессе". Он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

13 июня заместитель главы МИД Ирана Али Багери сообщил, что он встретился в Абу-Даби со своими коллегами из Великобритании, Германии и Франции, чтобы обсудить "некоторые проблемы, вызывающие взаимные опасения". На следующий день газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и достичь соглашения об обмене заключенными.