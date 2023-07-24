В Белоруссии рассмотрят апелляции участников экстремистского "Рабочего движения"

Слушание пройдет в закрытом режиме

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело 10 участников признанного в республике экстремистским формирования "Рабочее движение". В расписании заседаний указано, что слушание пройдет в закрытом режиме.

В феврале нынешнего года Гомельский областной суд признал участников "Рабочего движения" виновными в создании экстремистского формирования и измене государству. Обвиняемая Анна Аблаб приговорена к 11 годам, по 12 лет получили Сергей Дзюба, Игорь Минц, Валентин Тереневич и Сергей Шеметько. К 14 годам лишения свободы приговорены Андрей Погерило, Сергей Шелест и Александр Гашников, к 15 годам - Владимир Журавко и Александр Капшуль.

По данным Комитета госбезопасности Белоруссии, который расследовал это дело, отдельные участники экстремистского формирования планировали варианты блокировки производственной деятельности ОАО "Гродно Азот" и ОАО "БМЗ". Также, по информации КГБ, обвиняемые осуществляли противоправную деятельность по сбору и последующей передачей за рубеж, в том числе "спецслужбам США и Литвы", информации ограниченного характера в отношении субъектов хозяйствования Белоруссии.