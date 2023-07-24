МИД Ирана призвал исламские страны к коллективным действиям в ответ на осквернение Корана

Официальный представитель ведомства Насер Канани Чафи сообщил, что в знак протеста его страна отложила прием нового посла Швеции

ДУБАЙ, 24 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи в понедельник призвал исламские страны предпринять коллективные действия в ответ на осквернение Корана в Швеции.

"Исламским странам необходимо предпринять коллективные действия с использованием возможностей, имеющихся в рамках Организации исламского сотрудничества, ООН и Совета по правам человека, чтобы добиться необходимого сдерживания", - заявил он на пресс-конференции в Тегеране, комментируя ситуацию с надругательством над Кораном в Швеции. Слова дипломата приводит агентство Fars.

"Ни одна страна не должна использовать свои законы для оправдания оскорбления святынь и священного Корана", - продолжил Канани Чафи. Он также предложил исламским странам потребовать выдать тех, кто осквернил священную книгу мусульман, для судебного разбирательства.

Представитель МИД Ирана добавил, что в знак протеста Тегеран отложил прием нового посла Швеции. Канани Чафи отметил, что новый посол Ирана в королевстве уже был готов вылететь в Стокгольм и приступить к выполнению своих обязанностей, однако после акции с сожжением Корана было принято решение отложить его командировку.

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением.

19 июля шведские власти дали разрешение на проведение аналогичной акции 20 июля в Стокгольме. На этот раз Момика намеревался сжечь копию Корана и государственный флаг Ирака. Как сообщал корреспондент ТАСС, иммигрант пинал священную книгу, но не сжег ее. В ночь на четверг посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, недовольных решением Стокгольма разрешить новую акцию. Позже правительство Ирака решило выслать посла королевства.