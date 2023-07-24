Израильская оппозиция готовится бойкотировать голосование по судебной реформе в парламенте

Реформа вызвала массовые протесты в стране

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты Кнессета (парламент Израиля) от оппозиционных партий готовы бойкотировать предстоящее голосование в третьем чтении по первому законопроекту в рамках судебной реформы, которая уже вызвала массовые протесты в стране. Об этом сообщила в понедельник газета The Times of Israel.

По ее информации, крупнейшая оппозиционная фракция "Еш Атид" во главе с экс-премьером Яиром Лапидом объявила, что ее депутаты бойкотируют решающее голосование, если до его проведения не будет найдено компромиссное решение по спорным вопросам. Другие оппозиционные партии также поддерживают возможный бойкот, отмечает издание.

11 июля Кнессет одобрил в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе, которая предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. В поддержку документа высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию, 56 оппозиционных парламентариев проголосовали против.

23 июля парламентарии возобновили дебаты, готовясь проголосовать по законопроекту во втором и третьем чтениях. Голосование ожидается в понедельник, одновременно у здания Кнессета в Иерусалиме второй день продолжаются протесты оппозиции против реформы. Противники проекта считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с премьером Биньямином Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом.