24 июля, 09:50

Каталонские сепаратисты назвали итоги выборов в Испании "окном возможностей"

По итогам голосования победа досталась консервативной Народной партии, однако она не получила абсолютного большинства в парламенте, чтобы самостоятельно утвердить своего кандидата на пост премьера

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии должны воспользоваться возможностями, появившимися по итогам прошедших в воскресенье всеобщих выборов в Испании. Такое мнение выразил в понедельник генеральный секретарь партии "Вместе за Каталонию" Жорди Туруль в интервью радиостанции RAC1.

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"Движение за независимость не может упустить это окно возможностей, - отметил сторонник выхода региона из состава Испании. - Но мы будем верны нашим обязательствам перед согражданами". Туруль также призвал восстановить "стратегическое единство" сторонников независимости Каталонии. По его утверждению, референдум является одним из основных пунктов, которые должны быть подняты за столом переговоров с Мадридом.

По итогам голосования победа досталась консервативной Народной партии (НП), однако она не получила абсолютного большинства в парламенте, чтобы самостоятельно утвердить своего кандидата на пост премьера. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) главы правительства Педро Санчеса заняла второе место. Теоретически при поддержке других политических сил ИСРП могла бы попытаться добиться переизбрания Санчеса. В данном случае также была бы важна позиция "Вместе за Каталонию".

В преддверии выборов Санчес неоднократно заявлял, что референдума о самоопределении региона не будет. 

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