СБУ обвинила в госизмене избранного от ОПЗЖ депутата Верховной рады

По информации украинских СМИ, речь идет об Александре Пономареве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в госизмене депутату Верховной рады Александру Пономареву, который на выборах прошел в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили в сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы. Политику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В СБУ имя депутата не указывают, однако, по информации украинских СМИ, речь идет о депутате Верховной рады VII, VIII и IX созывов Александре Пономареве.

По утверждению спецслужбы, обвиняемый "перерегистрировал подконтрольные ему предприятия" в Запорожской области по российскому законодательству, открыл счета в местных филиалах банковских учреждений РФ и организовал производство материальных ценностей, поставляя в РФ технику и горюче-смазочные материалы. После переезда в Киев он "продолжил координировать предприятия", говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.