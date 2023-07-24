Президент ЦАР планирует принять участие в саммите Россия - Африка

Как сообщил дипломатический источник, ожидается, что Фостен-Арканж Туадера прибудет в Санкт-Петербург

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера планирует приехать в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Как ожидается, президент [Туадера] прибудет в Санкт-Петербург", - сказал собеседник агентства.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".