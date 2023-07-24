24 июля, 10:34

Президент Киргизии заверил, что родственные связи не защитят от наказания за коррупцию

Садыр Жапаров отметил, что при нанесении ущерба государству любой "будет возмещать вдвойне"

БИШКЕК, 24 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров заверил, что никакие родственные связи не могут стать защитой от преследования по уголовным делам. Так глава государства прокомментировал арест одного из родственников по обвинению в коррупции.

"Сейчас времена другие. Равное отношение ко всем. Вы будете арестованы независимо от того, кто вы, если вы вовлечены в коррупцию. Если ты наносишь ущерб государству, то будешь возмещать вдвойне. А если не заплатишь, то тебя не выпустят", - сказал он в интервью агентству Kabar.

В начале июля пресс-секретарь киргизского лидера Эрбол Султанбаев сообщал, что родственник президента Улан Жапаров задержан по подозрению в коррупции. Он подтвердил, что обвиняемый является сыном двоюродного брата Садыра Жапарова. 

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КиргизияЖапаров, Садыр Нургожоевич
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