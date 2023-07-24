Guardian: парламентские выборы в Великобритании могут состояться весной 2024 года

По информации газеты, подобный шаг может позволить тори избежать сокрушительного поражения на избирательных участках

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Возможность проведения всеобщих парламентских выборов в Великобритании весной 2024 года обсуждается в руководстве правящей Консервативной партии. Как сообщила в понедельник газета The Guardian со ссылкой на источники, подобный шаг может позволить тори избежать сокрушительного поражения на избирательных участках.

По их сведениям, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, вероятно, определится с точными сроками проведения выборов в начале следующего года, когда более ясными станут экономические перспективы Соединенного Королевства. Согласно изданию, идея перенести голосование, которое должно состояться не позднее января 2025 года, на более раннюю дату "набирает обороты" среди высокопоставленных членов партии. Ранее британские СМИ утверждали, что выборы в Палату общин могут состояться в октябре или ноябре 2024 года.

"Есть веские причины, по которым у нас будет больше шансов [на хороший результат], если мы пойдем [на выборы] раньше ноября, - заявил газете один из членов британского правительства. - Даже если нам грозит поражение, то в любом случае [раннее голосование] поможет нам избежать разгрома". Отмечается, что данная идея обсуждается в руководстве Консервативной партии и среди членов Палаты общин и Палаты лордов британского парламента от консерваторов.

Как добавила The Guardian, тори предполагают, что к весне следующего года правительство окончательно сможет взять под контроль инфляцию, которая уже в июне замедлилась до 7,9% в годовом исчислении с 8,7% в мае и апреле. При этом власти надеются, что к этому сроку королевство не войдет в рецессию, а политика повышения процентной ставки со стороны Банка Англии не сильно ударит по карману рядовых граждан.

Электоральные перспективы

В качестве барометра актуальных политических настроений в Великобритании выступили прошедшие 20 июля в трех избирательных округах в Англии довыборы в Палату общин. Они состоялись после того, как трое депутатов, включая бывшего премьер-министра Великобритании (2019-2022) Бориса Джонсона, сложили с себя депутатские полномочия. По итогам голосования консерваторы одержали победу в округе Аксбридж и Саут-Райслип на западе Лондона, который раньше представлял Джонсон, но проиграли в двух других округах. Как отмечают британские политические обозреватели, прошедшие довыборы подтверждают тенденцию снижения популярности Консервативной партии в преддверии проведения всеобщих выборов в Палату общин.

Телеканал Sky News подчеркнул, что невзрачные перспективы тори становятся еще более очевидными, учитывая, что уже свыше 40 депутатов-консерваторов заявили, что не будут выставлять свои кандидатуры на следующих выборах, опасаясь электорального поражения. Если верить опубликованному в начале июня социологическому опросу компании Focaldata, оппозиционная Лейбористская партия вернется ко власти впервые с 2010 года, причем получит 470 из 650 мест в парламенте.