У парламента Израиля задержали шестерых протестующих против судебной реформы

В самом парламенте продолжаются дебаты перед голосованием в окончательном чтении по первому законопроекту в рамках судебной реформы, против которого выступает оппозиция

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Шесть человек задержаны возле здания Кнессета (парламент Израиля) в Иерусалиме в ходе разгона несанкционированной акции протеста против судебной реформы. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Ранее сообщалось о попытке разгона протестующих при помощи водометов. Несмотря на это, стихийный митинг противников судебной реформы возле здания Кнессета продолжается, вопреки действиям полиции протестующие отказываются расходиться. В самом парламенте в эти часы продолжаются дебаты перед голосованием в окончательном чтении по первому законопроекту в рамках судебной реформы, против которого выступает оппозиция.

Массовые протесты, направленные против судебной реформы, возобновились с новой силой в разных районах Израиля в начале прошлой недели. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с Биньямином Нетаньяху и с предложенным им планом преобразования израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии.

Ранее Кнессет принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти. 23 июля парламентарии возобновили дебаты, готовясь проголосовать по законопроекту во втором и третьем чтениях. Голосование ожидается в понедельник.