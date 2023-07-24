В Испании по делу о референдуме задержали каталонского евродепутата

Клара Понсати скрывалась от испанского правосудия более пяти лет

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Бывший член каталонского правительства, евродепутат Клара Понсати, проходящая по делу о референдуме о независимости региона 2017 года, была задержана в понедельник в Барселоне.

"Меня снова незаконно задержали в Барселоне", - написала политик в Twitter.

Ранее в Испании был выдан национальный ордер на арест в отношении Понсати после того, как она не явилась в суд в апреле этого года.

Понсати скрывалась от испанского правосудия более пяти лет. В марте она вернулась в Барселону, где была задержана, однако затем отпущена на свободу. 24 апреля женщина должна была явиться в Верховный суд, где ей должны были предъявить обвинения в неповиновении органам правопорядка. Тем не менее Понсати предпочла отправиться по работе в Брюссель. В Бельгии евродепутата не могут задержать, поскольку в отношении нее нет международного ордера на арест.

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.