Президент ЮАР возглавит делегацию страны на саммите Россия - Африка

Ожидается, что Сирил Рамапоса вылетит в Россию в ночь на 26 июля

ПРЕТОРИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса возглавит делегацию ЮАР на саммите Россия - Африка. Об этом сообщила в понедельник администрация президента ЮАР.

"Президент Рамапоса примет участие во втором саммите Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля, - говорится в сообщении. - Саммит имеет целью способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африкой. Ожидается, что на предстоящем саммите будут рассмотрены четыре декларации и трехлетний план действий. Они нацелены на укрепление сотрудничества между РФ и странами Африки в политике, безопасности, торговле, науке, информационных технологиях, гуманитарной сфере, образовании, спорте, молодежной политике и окружающей среде".

Подчеркивается, что саммит будет также способствовать укреплению сотрудничества между РФ и Африкой в борьбе с терроризмом, предотвращении гонки вооружений в космосе, обеспечении информационной безопасности.

"Саммит также даст возможность главам государств Африки, входящим в состав мирной инициативы [по урегулированию украинского кризиса] продолжить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о мерах укрепления доверия, что создаст благоприятные условия для установления мира между РФ и Украиной, - отмечается в сообщении. - ЮАР будет использовать саммит для дальнейшего взаимодействия с Россией на двухстороннем уровне, чтобы согласовать работу предстоящего саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР - прим. ТАСС)".

Ожидается, что Рамапоса вылетит в Россию в ночь на среду, 26 июля.