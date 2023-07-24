Президент Филиппин призвал население страны экономить пресную воду из-за угрозы засухи

Фердинанд Маркос - младший добавил, что по всей стране установлено более 6 тыс. систем для сбора дождевой воды

БАНГКОК, 24 июля. /ТАСС/. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший призвал население страны экономить пресную воду из-за угрозы засухи, которую может спровоцировать природный феномен Эль-Ниньо. Об этом он заявил в понедельник в ходе своего обращения к народу, которое транслировал телеканал GMA News.

"Мы готовимся к Эль-Ниньо, который может развиться в ближайшие месяцы. Мы начали подготовку, создаем буферные запасы воды и проверяем ирригационное оборудование. Если необходимо, мы произведем засев облаков, чтобы вызвать дождь. Наряду со всем этим мы также будем призывать наш народ экономить воду для повсеместной подготовки к угрозе засухи", - сказал он.

Президент Филиппин добавил, что по всей стране установлено более 6 тыс. систем для сбора дождевой воды. В то же время правительство выделило $270 млн на реализацию проектов водоснабжения.

Эль-Ниньо происходит в среднем один раз в период от 2 до 7 лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Это природное явление связано с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана, и может спровоцировать серьезную засуху. Всемирная метеорологическая организация ранее заявила, что Эль-Ниньо с вероятностью в 90% сформируется во второй половине года.