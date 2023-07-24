24 июля, 11:02

В Узбекистане удовлетворены развитием межпарламентского сотрудничества с Россией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и спикер СФ Валентина Матвиенко отметили в телефонном разговоре активные контакты и обмены, способствующие укреплению узбекско-российских отношений

ТАШКЕНТ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Узбекистана удовлетворены активным межпарламентским сотрудничеством с Российской Федерацией, что способствует укреплению стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

По ее данным, глава государства Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, которая поздравила его с днем рождения, пожелав доброго здоровья, благополучия и новых успехов.

"В ходе беседы с удовлетворением были отмечены активные межпарламентские контакты и обмены, способствующие укреплению узбекско-российских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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