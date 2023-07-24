Катар и Оман выразили готовность выступить посредниками для восстановления СВПД

Тегеран приветствует эти "позитивные инициативы", отметил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи

ДУБАЙ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Катара и Омана выразили готовность стать посредниками на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Некоторые визиты официальных лиц стран региона, в том числе Омана и Катара, проходят в рамках двусторонних отношений и сотрудничества между Ираном и этими странами", - цитирует его иранское агентство Fars. "Часть этих поездок совершается в рамках добросовестных усилий и инициатив этих стран, включая Катар и Оман, которые готовы содействовать продвижению переговоров по отмене санкций и разблокированию активов Ирана, а также обмену заключенными, благодаря хорошим отношениям, которые у них сложились <...> с участниками СВПД", - продолжил он.

Канани Чафи добавил, что Тегеран приветствует "позитивные инициативы" Катара и Омана. Дипломат отметил, что Иран будет использовать все возможности для восстановления СВПД.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.