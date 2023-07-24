МИД Великобритании назвал нечестными прошедшие в Камбодже парламентские выборы

Их провели на фоне недопуска к ним представителей оппозиции

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Парламентские выборы в Камбодже прошли на фоне недопуска к ним представителей оппозиции, в связи с чем их нельзя считать честными и свободными. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Великобритании.

"Демократические выборы полагаются на достойную, открытую и честную конкуренцию. Мы сожалеем, что этим выборам предшествовали [меры] по сужению политического пространства, в том числе недопуск основной оппозиционной партии "Свеча", в результате чего выборы не были ни свободными, ни честными. Великобритания рассматривает их как упущенную возможность укрепить демократию в Камбодже", - заявил представитель Форин оффиса.

Как сообщила в понедельник газета Khmer Times со ссылкой на пресс-секретаря правящей Народной партии Камбоджи (НПК) Сок Эйсана, НПК возглавляемая премьер-министром страны Хун Сеном, одержала уверенную победу на прошедших 23 июля выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента). По его словам, НПК набрала примерно 78-80% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

Согласно неофициальным результатам, из 125 мест в нижней палате парламента 7-го созыва НПК получит 120, а роялистская партия "Национальный фронт за независимую, нейтральную, мирную и сотрудничающую Камбоджу" - 5. По информации Национального избирательного комитета Камбоджи, в голосовании приняли участие 8 177 053 человека - 84,21% граждан, обладающих правом голоса и пришедших на избирательные участки.