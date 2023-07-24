Тайвань отменил посадку истребителей F-16 в гражданском аэропорту из-за тайфуна "Доксури"

Оборонное ведомство острова сообщило, что дальнейшие решения по программе учений будут приниматься в зависимости от погодных условий

ГОНКОНГ, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня приняли решение отменить запланированные в ходе учений "Ханьгуан" посадки и взлеты истребителей F-16 с полосы гражданского аэропорта в городе Тайдун. Об этом в понедельник сообщило оборонное ведомство острова.

"Исходя из соображений безопасности и приготовлений к противодействию тайфунам, ВВС приняли решение отменить запланированные на 25 июля учебные мероприятия по проверке боеспособности аэропорта "Тайдун Фэннянь", - сказано в документе.

Как отметило ведомство, дальнейшие решения по программе учений будут приниматься в зависимости от погодных условий.

Ранее сообщалось, что в ходе маневров аэропорт должен принять недавно модернизированные истребители F-16 Block 20 и военно-транспортные самолеты C-130H. Такие мероприятия проводятся в рамках создания резервных пунктов базирования авиации на случай повреждения взлетно-посадочных полос основных военно-воздушных баз.

26 июля во время учений "Ханьгуан" на территории международного аэропорта Таоюань военные должны будут отразить попытку его захвата спецназом условного противника. Эти маневры должны продлиться около часа - на это время Таоюань перестанет обслуживать все коммерческие рейсы. Аэропорт впервые участвует в подобных учениях с момента своего открытия в 1979 году.

Тропический шторм "Доксури" сформировался 21 июля к востоку от Филиппин. А вечером 23 июля он усилился до тайфуна. Ожидается, что в среду "Доксури" превратится в супертайфун: скорость порывов ветра в нем достигнет 54 метров в секунду, а радиус увеличится со 100 до 300 км. По прогнозу гонконгских метеорологов, эпицентр "Доксури" пройдет в 150 км западнее Тайваня, после чего стихия в ночь на пятницу обрушится на побережье восточной провинции Фуцзянь.

Учения на Тайване

В понедельник на Тайване начались масштабные ежегодные учения "Ханьгуан-39". Тайваньские военные будут отрабатывать противодействие высадке десанта и прорыв морской блокады. В этом году легенда маневров предусматривает отражение атаки условного противника на побережье острова, ключевые аэропорты Тайваня, а также ведение боевых действий в условиях городской застройки. Одновременно проводятся мобилизационные учения с привлечением резервистов "Тунсинь-33", а с 24 по 27 июля проходят учения сил гражданской обороны "Ваньань-46", в ходе которых гражданское население должно укрыться в бомбоубежищах от воздушных ударов условного противника.

Маневры "Ханьгуан" проводятся ежегодно с 1984 года. В них принимают участие все виды вооруженных сил. С 15 по 19 мая на Тайване прошла командно-штабная фаза учений "Ханьгуан-39", сценарий которой предусматривал компьютерное моделирование отражения полномасштабного вторжения на остров. Второй этап учений с боевыми стрельбами будет проводиться с 24 по 28 июля.