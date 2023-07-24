Министр финансов Дар выдвинут кандидатом на пост главы временного кабинета Пакистана

По данным Daily Pakistan, коалиционное правительство во главе с лидером ПМЛ-Н Шахбазом Шарифом намерено до истечения срока своих полномочий передать в августе власть временному кабинету

ИСЛАМАБАД, 24 июля. /ТАСС/. Партия Пакистанская мусульманская лига-Наваз (ПМЛ-Н), входящая в правящую коалицию в Пакистане, предложила кандидатуру действующего министра финансов Исхака Дара на пост исполняющего обязанности премьер-министра страны до проведения осенью выборов в парламент страны.

Как сообщает в понедельник газета Daily Pakistan, нынешнее коалиционное правительство во главе с лидером ПМЛ-Н Шахбазом Шарифом намерено до истечения срока своих полномочий передать в августе власть временному кабинету. По мнению партии, Дар на посту и.о. премьер-министра сможет обеспечить преемственность в осуществлении экономической политики и выполнение обязательств перед Международным валютным фондом, касающихся реализации его краткосрочной программы льготного финансирования Пакистана в ближайшие девять месяцев.

Ключевой партнер ПМЛ-Н по правящей коалиции Пакистанская народная партия (ПНП) намерена выставить своего кандидата на пост временного главы кабмина. Руководство ПНП заявило, что кандидат должен быть избран на основе консенсуса путем консультаций всех коалиционных партий.

Ранее в июле ПМЛ-Н и ПНП договорились о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) 8 августа 2023 года. Пятилетний срок работы нижней палаты парламента заканчивается 12 августа. Согласно Конституции Пакистана, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после роспуска нижней палаты в положенное время, в случае ее досрочного роспуска - не раньше, чем через 90 дней.

Крупнейшая оппозиционная партия "Движение за справедливость" (ДЗС), которую возглавляет бывший премьер-министр Имран Хан, добивается скорейшего проведения голосования, чтобы как можно раньше вернуться к власти в стране. В январе 2023 года ДЗС распустила законодательные собрания провинций Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб, где она располагала большинством, в надежде заставить правящую коалицию распустить заксобрания других провинций и провести досрочные парламентские выборы в апреле. Однако властям удалось нарушить план оппозиции и обеспечить проведение голосования за кандидатов в Национальное собрание не раньше осени.