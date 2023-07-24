В ФРГ заявили, что вместе с Польшей могут срочно обслуживать Leopard 2 по запросу Украины

Представитель МО Германии отказался комментировать стоимость и контракты

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Германия и Польша могут в оперативном порядке приступать к ремонту и обслуживанию танков Leopard 2 различных модификаций в случае поступления запроса от Украины. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Берлине представитель МО ФРГ.

"Можем сказать, что германо-польские усилия увенчались успехом. Вместе - на уровне государств и правительств - мы создаем условия для ремонта украинских (то есть поставленных Украине в качестве военной помощи - прим. ТАСС) танков Leopard 2. Стоимость и контракты я не хотел бы комментировать", - сказал он.

"Численность танков, которые нужно ремонтировать, зависит от потребностей украинских вооруженных сил. В зависимости от того, какие потребности будут обозначены, с нашей стороны восстановление [модификаций] А5 и А6 может быть начато в срочном порядке", - добавил представитель ведомства.

Как заявил в субботу в Twitter польский министр национальной обороны Мариуш Блащак, центр по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков начал работу в Польше.

Минобороны ФРГ заявило 12 июля, что Польша и Германия планируют совместно координировать ремонт танков Leopard, которые задействованы на Украине. Журнал Der Spiegel сообщал, что польская госкомпания PGZ за первичный осмотр военной техники хотела брать более €100 тыс. В ФРГ такая услуга стоит всего около €12 тыс.