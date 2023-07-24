Эксперт считает, что Запад видит угрозу в расширении БРИКС

По данным Sowetan, США опасаются военной мощи и экономической независимости России

ПРЕТОРИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Запад видит угрозу в расширении БРИКС, объединение представляет опасность для текущего однополярного миропорядка. Такое мнение профессор социологии в Университете Фри-Стейт в Блумфонтейне Педро Мзилени выразил в опубликованной порталом Sowetan в понедельник статье.

"Расширение БРИКС представляет угрозу однополярной системе, которая контролировалась США последние 70 лет", - написал он. Эксперт подчеркнул, что США опасаются военной мощи и экономической независимости России. При этом Запад пытается доминировать над такими странами, как ЮАР, что демонстрирует ситуация с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест российского президента Владимира Путина, помешавшая ему приехать на саммит БРИКС в ЮАР лично.

По мнению автора, экономическая зависимость ЮАР, Бразилии и Индии от США ослабляет альянс. "Уязвимость ЮАР к иностранному вмешательству в результате непродуманных решений, принятых в первые дни ее независимости [от режима апартеида в начале 1990-х годов], представляет серьезную угрозу глобальному проекту международной трансформации", - говорится в статье.

Как отмечает эксперт, странам Глобального юга нужно обсудить эту проблему на саммите, что сформировать жизнеспособный независимый и самостоятельный альянс, несмотря на западные санкции. "Это потребует расширения блока за счет включения в него быстрорастущих экономик, таких как Эфиопия, чтобы диверсифицировать рынки", - добавил эксперт.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Официальную заявку на членство в БРИКС, помимо Эфиопии, направили Алжир, Бангладеш и Египет. О заинтересованности в присоединении к группе уже заявляли Аргентина, Иран, а также Индонезия, Саудовская Аравия, Турция. Ранее посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от республики Анил Суклал заявил, что в процессе расширения БРИКС может объединить более 50 стран.

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.