Жители Дейр-эз-Зора потребовали вывода войск США из Сирии

Глава племени шарабин Наваф Салех аль-Башар предупредил, что местные бедуины "выступят с оружием в руках против оккупантов, если американские войска не будут выведены из Сирии в ближайшее время"

БЕЙРУТ, 24 июля. /ТАСС/. Решение командования США укрепить свои военные базы на северо-востоке Сирии вызвало протесты со стороны местного населения. Как сообщил в понедельник телеканал Al Ikhbaria, в провинции Дейр-эз-Зор прошли массовые демонстрации, участники которых потребовали прекращения военного присутствия США.

"Нет американской оккупации, да свободе и единству Сирии!" - скандировали протестующие в городе Эль-Меядин, призывая к восстановлению суверенитета правительства над всей территорией страны.

Протесты населения поддержали шейхи арабских племен региона Эль-Джазира на Евфрате. Глава племени шарабин Наваф Салех аль-Башар предупредил, что местные бедуины "выступят с оружием в руках против оккупантов, если американские войска не будут выведены из Сирии в ближайшее время".

"Мы воспользуемся опытом бойцов шиитской партии "Хезболлах", добившихся эвакуации израильской армии из Южного Ливана в 2000 году, - заявил он порталу Al Ahed. - На северо-востоке Сирии будет организовано вооруженное сопротивление, которое поддержит весь народ". В свою очередь, шейх племени шамра Ахмед аль-Моухи аш-Шаммари подтвердил, что его ополченцы "готовы к ведению партизанской войны против оккупационных сил".

23 июля командование США перебросило из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Как сообщила газета Al Watan, на бронетранспортерах и грузовиках переправлена большая группа американских военнослужащих. По ее сведениям, численность военно-технического персонала США в Сирии с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек.

С 2015 года на северо-востоке страны было создано девять американских военных баз для содействия в подготовке курдских бойцов из "Сил демократической Сирии" (СДС) и охраны нефтегазовых месторождений в Хасеке и Дейр-эз-Зоре, где до войны добывалось 80% сирийской нефти. В Дамаске рассматривают военное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.