Макрон: беспорядки во Франции были подавлены за несколько дней благодаря мобилизации МВД

Президент Франции отметил, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен "во время беспорядков продемонстрировал эффективность на своем месте"

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. МВД Франции смогло подавить беспорядки за считанные дни благодаря мощной мобилизации 45 тыс. полицейских и жандармов в наиболее напряженные дни. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

"45 тыс. полицейских и жандармов было мобилизовано [каждую ночь], и это позволило подавить беспорядки в течение нескольких дней, - сказал Макрон. - В то время как в 2005 году беспорядки длились более трех недель".

Он отметил, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен "во время беспорядков продемонстрировал эффективность на своем месте". Макрон также напомнил, что в ходе подавления волнений более 800 полицейских получили ранения. При этом сейчас ведется около 30 дел по возможным фактам превышения полномочий представителями власти при пресечении нарушений.