Минск считает необходимым выработать согласованные подходы к кибербезопасности в БРИКС

Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович также затронул вопросы противодействия киберпреступности и защиты критически важной инфраструктуры

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Белоруссия считает необходимым выработать в рамках межгосударственного объединения БРИКС согласованные подходы к противодействию вызовам и угрозам в киберпространстве. Об этом в ходе проходящей в ЮАР XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности государств и партнеров БРИКС заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Как сообщает агентство БелТА со ссылкой на Государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии, напомнив об инициативе президента республики Александра Лукашенко по формированию пояса цифрового добрососедства и цифрового суверенитета, Вольфович привел предложения о необходимости выработки согласованных подходов в рамках БРИКС к противодействию вызовам и угрозам в киберпространстве.

Также госсекретарь белорусского Совбеза затронул вопросы противодействия киберпреступности и защиты критически важной инфраструктуры. На полях форума состоялись несколько двусторонних встреч с главами делегаций БРИКС по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности.