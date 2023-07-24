Премьер Испании считает, что новые внеочередные выборы проводить не придется

По словам Педро Санчеса, "эта демократия найдет формулу для управления"

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Проводить новые внеочередные парламентские выборы после прошедших в воскресенье не потребуется. Уверенность в этом выразил премьер-министр Испании, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес на встрече с руководством социалистов.

"Испания является парламентской демократией со своими сроками и процедурами, - отметил Санчес, его слова приводит в понедельник газета El País со ссылкой на источники в Соцпартии. - Эта демократия найдет формулу для управления".

По итогам выборов Испания может столкнуться с ситуацией политического тупика, поскольку ни одна партия не получила абсолютного большинства мест в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), чтобы самостоятельно утвердить своего кандидата на пост премьера. Теперь политическим силам предстоит вести переговоры по вопросу возможной поддержки.

Хотя победа досталась консервативной Народной партии, вместе с ее потенциальными союзниками ей, как предполагается, не хватит мандатов, чтобы утвердить своего претендента на должность главы правительства. При этом ИСРП, занявшая второе место на выборах, зависит от предпочтений представленных в парламенте сторонников независимости Каталонии.