Макрон назвал укрепление независимости Франции основой своего курса

По словам президента Франции, Париж стремится к укреплению суверенитета, в том числе и в Индо-Тихоокеанском регионе, где "возросло присутствие Китая и США"

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает главной задачей властей республики укрепление независимости страны во всех сферах. Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу France 2 в ходе поездки в Новую Каледонию - заморскую территорию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Риск, с которым мы сталкиваемся, - утратить независимость в военной, технологической, промышленной и финансовой сферах. Последние шесть лет (с момента начала президентских полномочий - прим. ТАСС) мы строим и укрепляем нашу независимость для обеспечения справедливой социальной модели", - сказал он, добавив, что "Новая Каледония также находится в центре этих усилий".

По словам французского лидера, Париж стремится к укреплению своего суверенитета, в том числе и в Индо-Тихоокеанском регионе, где "возросло присутствие Китая и США". "Здесь находятся несколько территорий Франции, на которых проживают 1,5 млн человек и несут службу несколько тысяч военных. В частности, в Новой Каледонии постоянно размещены 1,6 тыс. военнослужащих", - констатировал Макрон.

Он также отметил, что в проводимых в этом регионе учениях "Пегас" задействованы несколько истребителей Rafale. "Это свидетельствует о способности Франции проводить операции по обеспечению суверенитета. Речь идет о нашем влиянии и том месте, которое мы занимаем в будущем этого региона", - сказал президент.

Макрон напомнил, что за последние пять лет в Новой Каледонии прошли три референдума о независимости. "Выбор, который был сделан, - сохранение Новой Каледонии в составе Франции, - подчеркнул Макрон. - Сейчас я нахожусь с нашими соотечественниками здесь, чтобы вместе определить основы будущего Новой Каледонии, соответствующего ее идентичности и истории и в рамках выбранного ею курса".

В 2018 году в ходе первого референдума о статусе Новой Каледонии 56% проголосовали против ее отделения от Франции. Второй референдум был проведен 4 октября 2020 года. Тогда после обработки 100% бюллетеней противники независимости архипелага набрали 53% голосов. Третий референдум состоялся 12 декабря 2021 года. Явка была низкой из-за бойкота референдума оппозицией и составила всего 43%, из которых 96% высказались за сохранение этой территории в составе Пятой республики.