Парламент Израиля одобрил первую часть судебной реформы

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты Кнессета (парламент Израиля) большинством голосов одобрили в понедельник во втором и третьем чтениях первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавшей массовые протесты оппозиции.
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Трансляцию заседания ведет парламентский телеканал.
В поддержку документа высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию, 56 оппозиционных парламентариев решающее голосование бойкотировали и покинули зал заседаний.