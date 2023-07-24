Парламент Израиля одобрил первую часть судебной реформы

Реформа вызвала в стране массовые протесты оппозиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты Кнессета (парламент Израиля) большинством голосов одобрили в понедельник во втором и третьем чтениях первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавшей массовые протесты оппозиции.

Трансляцию заседания ведет парламентский телеканал.

В поддержку документа высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию, 56 оппозиционных парламентариев решающее голосование бойкотировали и покинули зал заседаний.