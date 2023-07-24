Грузия эвакуирует шестерых моряков из порта Рени в Одесской области

По информации грузинского Агентства морского транспорта, моряки уже находятся около румынской границы

ТБИЛИСИ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Грузии эвакуируют шестерых моряков, находившихся на грузовом корабле под флагом Мальты в порту Рени Одесской области Украины, который подвергся атаке в ночь на понедельник. Об этом сообщило Агентство морского транспорта Грузии.

"Агентство морского транспорта Грузии подключено к процессу репатриации 24 июля шестерых грузинских моряков с корабля Akomena, плавающего под флагом Мальты, в порту Рени Одесской области", - уточняется в сообщении.

По информации ведомства, моряки уже находятся около румынской границы и вернутся в Грузию в ближайшее время. Ведомство находится на прямой связи с судовладельцем и вместе с МИД Грузии следит за процессом эвакуации.

Как сообщило украинское издание "Страна", порт Рени, расположенный вблизи украино-румынской границы, ночью подвергся атаке беспилотника, в результате чего оказались уничтожены три зернохранилища.