Алиев не исключил подписания мирного договора между Баку и Ереваном до конца года

БАКУ, 24 июля. /ТАСС/. Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца 2023 года, если Ереван не прибегнет к политическим маневрам. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу China Global Television Network.

"Думаю, что соглашение может быть достигнуто в ближайшем будущем. Почему я так думаю? Потому что Армении уже пришлось сделать очень важное заявление о том, что они не только признают территориальную целостность Азербайджана, что они официально подтвердили в октябре прошлого года и неоднократно подтверждали в прошлом, но и в мае этого года они уточнили, <…> что признают Карабах частью Азербайджана. Они признают территориальную целостность Азербайджана на территории 86,6 тыс. кв. км, что включает Карабах и восемь азербайджанских анклавов на территории Армении", - сказал он.

Азербайджанский лидер назвал это "действительно важным заявлением", после которого, считает он, "остается только переложить его на бумагу и подписать". "Думаю, если это <...> не будет очередным политическим маневром, если это не будет повторением старой истории с попыткой затянуть процесс, тогда мы сможем достичь мирного соглашения и подписать его до конца года", - подчеркнул глава государства.

По словам Алиева, подписание мирного соглашения станет важным геополитическим фактором, который положит конец длительной конфронтации, создаст реальный мир на Кавказе, приведет к открытию всех коммуникаций.