Пашинян призвал международное сообщество остановить блокаду Карабаха

"Агрессивные и незаконные действия Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, в Лачинском коридоре" и вдоль армянских границ премьер-министр Армении назвал основным препятствием на пути к миру

ЕРЕВАН, 24 июля. /ТАСС/. Международное сообщество должно предпринять решительные шаги, чтобы остановить блокаду Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в статье для французской газеты Le Monde.

"Международное сообщество должно предпринять решительные шаги, чтобы остановить блокаду Нагорного Карабаха, как это было в Сараеве. Азербайджан взял на себя обязательства, и блокада является их вопиющим нарушением. Кроме того, есть многочисленные и недвусмысленные решения Международного суда", - указал Пашинян.

Он также отметил, что основным препятствием на пути к миру являются агрессивные и незаконные действия Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, в Лачинском коридоре и вдоль границ Армении.

Выступая 16 июня на заседании правительства, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В регионе на грани гуманитарной катастрофы находятся 120 тыс. человек. Затруднена работа международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста. В интервью Agence France-Presse, опубликованном в пятницу, глава армянского кабмина заявил, что происходящее - это "геноцид в процессе", обвинив азербайджанскую армию в создании "гетто" в Нагорном Карабахе.