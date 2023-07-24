NBC: команда Байдена пытается убедить избирателей, что его физическое состояние в норме

По данным телеканала, помощники президента США поняли, что у них возникла проблема в прошлом месяце, когда Байден споткнулся о мешок с песком на выпускной церемонии в Академии ВВС

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Команда американского президента Джо Байдена пытается убедить избирателей, что его физическое состояние позволяет выполнять обязанности главы государства. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По его данным, помощники Байдена поняли, что у них возникла проблема в прошлом месяце, когда президент споткнулся о мешок с песком на выпускной церемонии в Академии ВВС США в штате Колорадо. Команда американского лидера решила разработать меры, чтобы "такой постыдный и опасный инцидент никогда больше не повторился". Как отмечает телеканал, избиратели уже сейчас считают, что Байдену следует подумать об отставке из-за его возраста.

"Физически он довольно слаб <...>. Люди беспокоятся о его физической слабости и о том, каким президентом он будет в возрасте 82-86 лет [в том случае, если его переизберут на второй срок]", - сказал телеканалу бывший дипломат одной из западных стран.

Ранее газета Politico сообщала, что Байден все чаще пользуется коротким складным трапом при перелетах для снижения вероятности падения. По ее данным, команда Байдена стала использовать другой укороченный трап несколько месяцев назад, чтобы облегчить его путешествия и уменьшить вероятность падения президента. Как отмечает издание, обычно короткий трап применялся только в случае непогоды, сильного ветра или дождя.

13 июля пресс-пул Белого дома информировал, что Байден споткнулся, когда поднимался по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки. 80-летний Байден в недавнем прошлом несколько раз оступался, поднимаясь по трапам. 1 июня он упал на сцене в Академии ВВС США.