24 июля, 15:08,
обновлено 24 июля, 15:30
Ракетные запуски в КНДР

В Японии сообщили, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

EPA/ KCNA, архив
© EPA/ KCNA, архив

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. КНДР осуществила в понедельник запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

По данным Токио, запущенная КНДР ракета, вероятно, уже упала.

19 июля КНДР провела испытательный пуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Японии сообщило, что первая пролетела 550 км, а вторая - 600 км. Максимальная высота их полета составила 50 км. 

Теги:
ЯпонияКНДРРакетные запуски в КНДР
© Информационное агентство ТАСС
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