В Японии сообщили, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. КНДР осуществила в понедельник запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

По данным Токио, запущенная КНДР ракета, вероятно, уже упала.

19 июля КНДР провела испытательный пуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Японии сообщило, что первая пролетела 550 км, а вторая - 600 км. Максимальная высота их полета составила 50 км.