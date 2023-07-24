Глава МИД Азербайджана отбыл в Москву для переговоров с российским и армянским коллегами

МИД РФ ранее сообщил, что министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут 25 июля в Москве трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры

БАКУ, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым и переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"24 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В рамках визита 25 июля планируются двусторонняя встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, а также проведение очередного раунда переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения о мире и построении межгосударственных отношений", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Ранее МИД РФ сообщил о том, что министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут 25 июля в Москве трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры.