СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

Сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сразу связываться с властями

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Запущенная в понедельник ракета КНДР, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на японские правительственные источники.

Согласно информации агентства Kyodo, КНДР могла осуществить запуск нескольких баллистических ракет. Сведений о возникновении какого-либо ущерба в связи с произошедшим не поступало. Сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Нынешний запуск стал 14-м с начала текущего года. 19 июля КНДР провела испытательный пуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Японии сообщило, что первая пролетела 550 км, а вторая - 600 км. Максимальная высота их полета составила 50 км.