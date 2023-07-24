24 июля, 15:56
Военная операция на Украине

AFP сообщило о ранении своего журналиста в зоне украинского конфликта

По данным агентства, Дилан Колинс "получил многочисленные осколочные ранения"

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Журналист видеоредакции Agence France-Presse (AFP) Дилан Колинс получил ранения, когда участвовал в съемках репортажа на позициях украинских военнослужащих в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщило в понедельник само агентство.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По данным агентства, ссылающегося на коллег журналиста, 35-летний французский видеорепортер американского происхождения "получил многочисленные осколочные ранения".

Как указывает AFP, журналист был эвакуирован в ближайший госпиталь, "он в сознании, угрозы для жизни нет".

По данным AFP, Дилан работает для французского агентства с 2018 года и в последнее время был координатором видеорепортажей из Ливана и Сирии. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация