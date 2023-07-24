AFP сообщило о ранении своего журналиста в зоне украинского конфликта

По данным агентства, Дилан Колинс "получил многочисленные осколочные ранения"

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Журналист видеоредакции Agence France-Presse (AFP) Дилан Колинс получил ранения, когда участвовал в съемках репортажа на позициях украинских военнослужащих в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщило в понедельник само агентство.

По данным агентства, ссылающегося на коллег журналиста, 35-летний французский видеорепортер американского происхождения "получил многочисленные осколочные ранения".

Как указывает AFP, журналист был эвакуирован в ближайший госпиталь, "он в сознании, угрозы для жизни нет".

По данным AFP, Дилан работает для французского агентства с 2018 года и в последнее время был координатором видеорепортажей из Ливана и Сирии.