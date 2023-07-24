Лидер израильской оппозиции намерен обжаловать закон о судебной реформе

Такие же ходатайства в Верховный суд начали направлять неправительственные организации, объединяющие противников реформы, сообщила газета Maariv

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израильская оппозиция намерена обжаловать в Верховном суде одобренный в понедельник парламентом закон об отмене так называемого принципа разумности, составляющий первую часть спорной судебной реформы. Об этом заявил после голосования лидер парламентской оппозиции, глава партии "Еш атид" Яир Лапид.

"Уже завтра утром мы подадим иск в Верховный суд против этого проигрышного законодательного акта, против односторонней отмены демократического характера Государства Израиль и против антидемократического и хищнического способа ведения дискуссий в [парламентской] комиссии по законодательству", - написал политик в Twitter.

Между тем такие же ходатайства в Верховный суд, направленные на обжалование принятого закона, уже в понедельник начали направлять неправительственные организации, объединяющие противников реформы. В частности, вскоре после завершения голосования в парламенте такое ходатайство успело подать объединение "Даркену", сообщает газета Maariv.

Ранее в понедельник депутаты Кнессета (парламент) одобрили в окончательном чтении первый закон в рамках судебной реформы. Документ получил голоса 64 депутатов 120-местного законодательного собрания, представляющих правящую коалицию, оппозиционные парламентарии при этом решающее голосование бойкотировали, покинув зал заседаний.

На голосование был вынесен проект закона об отмене так называемого принципа разумности, этот документ является частью запланированной правительством Израиля судебной реформы. Это один из ключевых и наиболее спорных пунктов плана изменений судебного законодательства. В соответствии с этим законом будут ограничены полномочия Верховного суда Израиля. До сих пор высшая судебная инстанция имела право блокировать любое решение правительства, которое было бы сочтено юридически необоснованным, реформа ограничит эти полномочия судебной власти.

Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Биньямином Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента страны Ицхака Герцога.