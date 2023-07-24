МИД Алжира вызвал посла Дании и поверенного в делах Швеции из-за осквернения Корана

В алжирском министерстве призвали власти обеих стран "принять все необходимые меры для предотвращения подобных акций, которые противоречат всем нормам международного права"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Алжира вызвало посла Дании Ванессу Вегу Саенс и временного поверенного в делах Швеции Бьёрна Хаггмарка из-за случаев осквернения в этих странах священной книги мусульман. Это следует из заявления внешнеполитического ведомства, опубликованного на его официальной странице в Twitter.

"Ввиду повторяющихся инцидентов с сожжением и осквернением Корана в Копенгагене и Стокгольме министерство иностранных дел вызвало сегодня [в понедельник] посла Дании в Алжире, а также временного поверенного по делам Швеции в Алжире, с тем чтобы выразить им официальный протест, - говорится в документе. - МИД заявил о своем решительном протесте подобных действий, поскольку они затрагивают святыни для мусульман во всем мире и оскорбляют их чувства".

В алжирском министерстве также призвали власти обеих стран "принять все необходимые меры для предотвращения подобных акций, которые противоречат всем нормам международного права". Осквернение Корана, подчеркнули в ведомстве, "лишь разжигает ненависть и способствует развитию исламофобии".

Ранее в понедельник небольшая группа протестующих сожгла Коран перед посольством Ирака в Копенгагене. Как сообщило агентство Reuters, акцию провела праворадикальнная группа "Датские патриоты". 21 июля они также сожгли священную книгу мусульман на том же месте.

До этого акция с сожжением священной книги мусульман прошла в Швеции, 28 июня, с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. 19 июля шведские власти дали разрешение на проведение аналогичной акции 20 июля в Стокгольме. На этот раз Момика намеревался сжечь копию Корана и государственный флаг Ирака. Как сообщал корреспондент ТАСС, в итоге иммигрант пинал священную книгу, но не сжег ее. В ночь на четверг посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, недовольных решением Стокгольма разрешить новую акцию. Позже правительство Ирака решило выслать посла королевства.