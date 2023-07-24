СМИ: Трюдо может провести значительные перестановки в кабинете министров Канады 26 июля

По сведениям телеканала CBC, канадский премьер уже призвал всех членов правительства, находящихся в отпусках и командировках, вернуться в Оттаву для консультаций

ОТТАВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как ожидается, 26 июля проведет значительные перестановки в своем кабинете министров. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

По его информации, Трюдо уже призвал всех членов правительства, находящихся в отпусках и командировках, вернуться в Оттаву для консультаций, которые продлятся с понедельника по вторник. О перестановках, как ожидается, будет объявлено в среду. Телеканал полагает, что они будут "значительными".

Ранее Radio-Canada сообщало, что при грядущих перестановках свои посты практически гарантированно сохранят глава МИД Мелани Жоли, министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо, министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань. Скорее всего, должности лишится министр общественной безопасности страны Марко Мендичино, к которому в последние месяцы у оппозиции возникло много вопросов, в том числе в контексте возможного вмешательства Китая в канадские федеральные выборы 2019 и 2021 годов. Ряд источников утверждают, что он будет уволен, а другие полагают, что ему могут выдать другой министерский портфель.

Radio-Canada также отмечало "некоторые спекуляции" вокруг вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд, но какой-либо конкретики радио не приводило.