Китай призвал к конкретным шагам по стабилизации китайско-индийских отношений

По мнению главы Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, обе страны должны укреплять стратегическое взаимное доверие и сосредоточиться на консенсусе и сотрудничестве

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в понедельник призвал к конкретным шагам по стабилизации китайско-индийских отношений. Соответствующее заявление, как сообщает новостной телеканал CGTN, куратор китайской внешней политики сделал на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, в Йоханнесбурге.

Ван И призвал "к реализации конкретной политики в рамках консенсуса по стабилизации китайско-индийских отношений", говорится в сообщении.

"Обе стороны должны придерживаться стратегической договоренности глав двух государств о том, что Китай и Индия не представляют угрозы, но предлагают возможности развития друг для друга", - приводит CGTN его слова. Он призвал обе страны укреплять стратегическое взаимное доверие, сосредоточиться на консенсусе и сотрудничестве и как можно скорее вернуть двусторонние связи на путь здорового и стабильного развития.

"Китай никогда не пойдет по тому же пути, по которому некоторые страны стремятся к гегемонии, и готов сотрудничать с развивающимися странами, включая Индию, для продвижения многосторонности и демократизации международных отношений", - сказал он. "Китай верит, что многополярный мир, свободный от гегемонии и характеризующийся равенством и порядком, обязательно наступит", - добавил Ван И.