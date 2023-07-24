24 июля, 16:30

Пекин заявил, что отношения КНР и России выдержали испытание международной турбулентностью

По словам главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, стороны стали "более зрелыми, устойчивыми и полными жизненной силы"

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китайско-российские отношения выдержали испытания стремительными изменениями в международной обстановке, став более устойчивыми. Об этом заявил в понедельник глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И в ходе встречи с Секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, которая прошла в Йоханнесбурге на полях встречи высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

"В условиях турбулентной и сложной международной обстановки, под стратегическим руководством лидеров двух стран китайско-российские отношения выдержали испытания международными пертурбациями, став более зрелыми, устойчивыми и полными жизненной силы", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И подчеркнул, что Китай готов и далее "тесно сотрудничать с Россией и другими странами БРИКС, чтобы сделать взаимодействие между странами БРИКС более прочным, сильным и масштабным, а также лучше защитить интересы развивающихся стран". 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКитайВан И
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