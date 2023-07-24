Япония выразила протест КНДР в связи с ракетным пуском

По данным японского министерства обороны, ракеты пролетели от 350 до 400 км, упав за пределами исключительной экономической зоны Японии

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Японии в понедельник выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным запуском двух баллистических ракет. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японские правительственные источники.

Отмечается, что протест был выражен по линии посольства Японии в Пекине. По данным японского министерства обороны, ракеты пролетели от 350 до 400 км, упав за пределами исключительной экономической зоны Японии. Максимальная высота их полета составила порядка 100 км. Место падения ракет находится в Японском море. Сведений о возникновении какого-либо ущерба в связи с произошедшим не поступало. Сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Ранее Kyodo сообщило со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, что дальность полета обеих ракет составила около 400 км.

Нынешний запуск стал 14-м с начала года. 19 июля КНДР провела испытательный пуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. По данным Министерства обороны Японии, первая ракета пролетела 550 км, а вторая - 600 км. Максимальная высота их полета составила 50 км.