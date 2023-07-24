ООН прокомментировала атаки на журналистов в зоне СВО

Организация выступила против любых атак на журналистов независимо от того, где они происходят

ООН, 24 июля. /ТАСС/. ООН выступает против любых атак на журналистов независимо от того, где они происходят. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя гибель российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции после обстрела со стороны ВС Украины, а также ранение журналиста видеоредакции Agence France-Presse (AFP) Дилана Колинса.

"Мы выступаем против любых атак на представителей прессы, где бы они ни происходили. Как сказал Стефан (представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик - прим. ТАСС), мы выступили против атаки, при которой погиб российский журналист. То же касается и сегодняшнего инцидента", - сказал он.

В понедельник AFP сообщило, что журналист видеоредакции Дилан Колинс получил ранения, когда участвовал в съемках репортажа на позициях украинских военнослужащих в районе Артемовска (украинское название Бахмут).

Ранее в Минобороны России сообщили, что 22 июля четыре журналиста "Известий" и "РИА Новости" получили различные ранения в результате удара ВС Украины по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при эвакуации, состояние остальных стабильное.