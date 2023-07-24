В Ровно демонтировали советскую символику с братских могил советских солдат

По словам секретаря городского совета Виктора Шакирзяна, изучается возможность переноса захоронений

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти города Ровно на западе Украины убрали советскую символику с братских могил солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, изучается возможность переноса захоронений. Об этом сообщил секретарь городского совета Виктор Шакирзян.

"Не будет рассматриваться пока на сессии этот вопрос (перенос захоронения - прим. ТАСС), сейчас изучается, каким образом это должно делаться, все должно быть законно. Это нужно будет делать эксгумацию, потому что там захоронения погибших в тот период. Там была [советская] символика, она уже исправлена", - приводит его слова украинское издание "Общественное".

В Ровно есть две крупные братские могилы советских воинов, одна из них расположена в Парке им. Тараса Шевченко в центре города.

Власти нескольких городов Украины проводят эксгумацию останков воинов Великой Отечественной войне. 21 июня во Львове состоялась эксгумация останков 473 солдат и офицеров, погибших в боях с националистическими формированиями после 1945 года. Перезахоронить останки солдат времен Гражданской и Великой Отечественной войн планируют в Виннице.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.