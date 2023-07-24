Зеленский провел 3-е после прекращения зерновой сделки заседание ставки, посвященное зерну

По словам украинского президента, также обсуждались ситуация в Одессе и "планирование наступательных и оборонительных действий"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, ставшее с момента прекращения зерновой сделки уже третьим, посвященным вопросу вывоза зерна. Об этом он сообщил в понедельник в своем Telegram-канале.

На заседании, по словам Зеленского, обсуждались также ситуация в Одессе и "планирование наступательных и оборонительных действий".

Предыдущие заседания прошли 18 и 21 июля. На них также обсуждались "действия по возобновлению работы зернового коридора", при этом сообщений о намерении Украины выполнить свою часть договоренностей в рамках зерновой сделки не было.