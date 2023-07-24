В Израиле после одобрения первой части судебной реформы начались стихийные акции протеста

Речь идет о законе об отмене так называемого принципа разумности, в соответствии с этим законом будут ограничены полномочия Верховного суда Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Противники судебной реформы в Израиле вышли в понедельник вечером на стихийные акции протеста в разных районах страны после того, как ранее парламент окончательно одобрил закон об ограничении так называемого принципа разумности, являющийся первой частью спорной судебной реформы.

По информации радио Kan, в Иерусалиме, где протесты продолжаются уже второй день, протестующие вышли на проезжую часть бульвара Бегина - одной из крупнейших транспортных артерий в городе. Для разгона манифестантов полиция применила водометы и специальный зловонный газ, известный под названием "Скунс". Движение по шоссе было заблокировано на два часа, но сейчас его удалось разблокировать.

В Тель-Авиве, сообщает Kan, тем временем тысячи протестующих стекаются к комплексу правительственных зданий на востоке города, где оппозиция традиционно проводит свои еженедельные митинги против судебной реформы. Группа протестующих пытается прорваться на шоссе "Аялон", проходящее недалеко от точки сбора демонстрантов, движение по трассе уже частично перекрыто, сообщает радиостанция.

В свою очередь портал Ynet передает, что спонтанные акции протеста в эти часы начались и во многих других районах Израиля. В частности, тысячи протестующих вышли на улицы Хайфы и Беэр-Шевы. Стихийные митинги собрались на нескольких израильских междугородних шоссе. В городе Кфар-Саве близ Тель-Авива протестующие вывесили флаги Венгрии и Турции "в знак присоединения Израиля к семье диктатур", отмечает Ynet.

Ранее в понедельник Кнессет (парламент) одобрил в окончательном чтении первый закон в рамках судебной реформы, вызвавшей многомесячные протесты оппозиции. Речь идет о законе об отмене так называемого принципа разумности, который является одним из ключевых и наиболее спорных элементов реформы. В соответствии с этим законом будут ограничены полномочия Верховного суда Израиля. До сих пор высшая судебная инстанция имела право блокировать любое решение правительства, которое было бы сочтено юридически необоснованным, реформа ограничит эти полномочия судебной власти.

Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Биньямином Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента страны Ицхака Герцога.