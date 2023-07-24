Израильские медики намерены провести 24-часовую забастовку против судебной реформы

Врачи перейдут на график выходного дня и будут оказывать медпомощь только в экстренных случаях

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израильский профсоюз врачей анонсировал на вторник 24-часовую забастовку, сообщила газета The Times of Israel.

Стачка проводится в знак протеста против одобрения парламентом первой части судебной реформы, вызвавшей категорическое несогласие оппозиции. В ходе забастовки врачи перейдут на график выходного дня и будут оказывать медпомощь только в экстренных случаях. Отделения неотложной помощи при этом будут работать в обычном режиме.

Ранее Кнессет (парламент) одобрил в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. Он подразумевает ограничение полномочий Верховного суда Израиля в части пересмотра решений правительства. Парламентская оппозиция при этом бойкотировала голосование, а по его итогам заявила о намерении обжаловать документ в Высшем суде справедливости.

Еще до голосования 150 частных израильских компаний объявили о временном прекращении работы в знак протеста против политики правящей коалиции. Вскоре после голосования председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид допустил возможность начала в стране всеобщей забастовки.